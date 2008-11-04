Ющенко придумав іншу назву для вулиці імені себе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує громаді села Петрилів на Прикарпатті перейменувати вулицю, названу на його честь, на вулицю Злуки.

Про це йдеться у листі глави держави до мешканців села Петрилів Тлумацького району Івано-Франківської області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

У листі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні під його особистим контролем перебувають дії влади усіх рівнів. «Можу Вам сказати, що влада зробила наразі недостатньо для того, щоб рапортувати про успіхи», – підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що практика давати вулицям імена діючих посадовців і політиків походить з тоталітарних часів і сьогодні є неприйнятною.

«Враховуючи, що на клич допомоги постраждалим від стихії об`єднались жителі всієї країни, а також те, що нещодавно Україна відзначила 90 років заснування Західно-Української Народної Республіки, а в січні наступного року святкуватиме 90-ту річницю проголошення Акта Злуки, виношу на Ваше обговорення пропозицію назвати цю вулицю на честь ідеї української єдності - вулиця Злуки», - запропонував у листі до громади Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що як Президент України гарантує, що кожна постраждала родина отримає належну компенсацію та комфортне житло. «Я змушу владу працювати: по-перше, для того, щоб подбати про кожного постраждалого, і по-друге, щоб не допустити подібних наслідків стихії у майбутньому», – йдеться у листі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, у постраждалому від повені селі Петрилів на Прикарпатті з’явилася вулиця імені Президента Віктора Ющенка. 2 листопада у нові оселі на цій вулиці вже заселилися 8 родин.

Назвати вулицю на честь Президента В.ЮЩЕНКА вирішила громада с. Петрилів. Петрилівська сільська рада своїм рішення затвердила таке рішення.