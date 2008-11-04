Ющенко придумав іншу назву для вулиці імені себе
"Практика тоталітарних часів"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує громаді села Петрилів на Прикарпатті перейменувати вулицю, названу на його честь, на вулицю Злуки.
Про це йдеться у листі глави держави до мешканців села Петрилів Тлумацького району Івано-Франківської області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
У листі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні під його особистим контролем перебувають дії влади усіх рівнів. «Можу Вам сказати, що влада зробила наразі недостатньо для того, щоб рапортувати про успіхи», – підкреслив глава держави.
В.ЮЩЕНКО переконаний, що практика давати вулицям імена діючих посадовців і політиків походить з тоталітарних часів і сьогодні є неприйнятною.
«Враховуючи, що на клич допомоги постраждалим від стихії об`єднались жителі всієї країни, а також те, що нещодавно Україна відзначила 90 років заснування Західно-Української Народної Республіки, а в січні наступного року святкуватиме 90-ту річницю проголошення Акта Злуки, виношу на Ваше обговорення пропозицію назвати цю вулицю на честь ідеї української єдності - вулиця Злуки», - запропонував у листі до громади Президент.
При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що як Президент України гарантує, що кожна постраждала родина отримає належну компенсацію та комфортне житло. «Я змушу владу працювати: по-перше, для того, щоб подбати про кожного постраждалого, і по-друге, щоб не допустити подібних наслідків стихії у майбутньому», – йдеться у листі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, у постраждалому від повені селі Петрилів на Прикарпатті з’явилася вулиця імені Президента Віктора Ющенка. 2 листопада у нові оселі на цій вулиці вже заселилися 8 родин.
Назвати вулицю на честь Президента В.ЮЩЕНКА вирішила громада с. Петрилів. Петрилівська сільська рада своїм рішення затвердила таке рішення.