Каддафі у Києві охороняють жінки (фоторепортаж)
16:16, 04 листопада 2008Політика
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Візит розпочався сьогодні
Як повідомляв УНІАН, до Києва з державним візитом прибув Лідер Лівійської Джамагирії Муаммар КАДДАФІ. Віктор Ющенко зустрів високого гостя на площі перед Секретаріатом Президента.
М.КАДДАФІ під час візиту до Києва охороняють жінки. Директор «Українсько-лівійського дому» Абубакер ЕЛЬ-НАФАР каже, що «цим він хоче показати, що арабські люди дуже поважають жінок».
У Києві М.КАДДАФІ житиме в шатрі.
Фото Сергія Світлицького/УНІАН
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