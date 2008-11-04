Каддафі у Києві охороняють жінки (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, до Києва з державним візитом прибув Лідер Лівійської Джамагирії Муаммар КАДДАФІ. Віктор Ющенко зустрів високого гостя на площі перед Секретаріатом Президента.

М.КАДДАФІ під час візиту до Києва охороняють жінки. Директор «Українсько-лівійського дому» Абубакер ЕЛЬ-НАФАР каже, що «цим він хоче показати, що арабські люди дуже поважають жінок».

У Києві М.КАДДАФІ житиме в шатрі.

Фото Сергія Світлицького/УНІАН