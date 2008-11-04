Росія боїться, що Янукович заломить ціну

Росія буде вимушена вивести Чорноморський флот з України - російський експерт

Москва. 4 листопада. УНІАН. Завідувач аналітичного відділу Інституту політичного і військового аналізу (РФ) Олександр ХРАМЧИХИН вважає, що Росія буде вимушена вивести Чорноморський Флот з території України.

Про це він сказав в інтерв`ю власному кореспондентові УНІАН у РФ.

«Виведення ЧФ все ж таки відбудеться, а договір не буде пролонговано», - сказав О.ХРАМЧИХИН.

«Звичайно, це залежатиме від того, хто керуватиме Україною. «Помаранчеві» не підпишуть в принципі, а, скажемо умовно, ЯНУКОВИЧ може і погодитися на продовження, але він заламає таку ціну, що Росія не захоче пролонгувати угоду», - додав експерт.

На його думку, у разі виведення ЧФ ситуація в Криму дуже сильно залежатиме від «татарського чинника».

«Татарське населення зростає, і, врешті-решт, коли воно збільшитися до певного критичного рівня, проблеми з татарами виникнуть вже у Києва. Зараз татари займають проукраїнську позицію тільки тому, що таким чином ведуть боротьбу з росіянами. Насправді у татар свої власні цілі», - сказав він.

Водночас О.ХРАМЧИХИН зазначив, що не дуже розуміє, чим ЧФ може загрожувати Україні.