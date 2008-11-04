Ющенко чекає 14.00 завтрашнього дня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує, що в середу, 5 листопада, Міжнародний валютний фонд ухвалить позитивне рішення щодо надання Україні кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній з лівійським лідером Муаммаром КАДДАФІ прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що згідно зі статистикою, яку він отримав декілька годин тому, за останні два дні українці збільшили свої заощадження на депозитних рахунках в українських банках на 2 млрд. грн. "Це хороший симптом", - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також зазначив, що сьогодні направив два листи керівнику МВФ, у яких окреслив ситуацію щодо шляхів виходу України з фінансової кризи.

Президент також нагадав, що голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні вилетів до Вашингтона для участі в засіданні МВФ.

В.ЮЩЕНКО сподівається, що завтра о 14-й годині «ми отримаємо позитивне рішення від МВФ».

Президент додав, що розраховує на те, що після цього Національний банк протягом 1-2 днів вже отримає перший транш кредиту.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ узгодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування має бути схвалена Радою директорів МВФ на засіданні 5 листопада.