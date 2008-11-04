Бютівець вимагає вибачень від Нашої України і УНП

Голова Тернопільської облради Михайло МИКОЛЕНКО (БЮТ) вимагає від депутатів - представників “Нашої України” та Української народної партії публічно вибачитись у ЗМІ перед технічним персоналом облради, який обслуговує електронну систему голосування “Віче”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, про це він заявив під час наради, скликаної для вивчення питання захисту інформації в електронній системі голосування “Віче” та можливості несанкціонованого втручання у її роботу.

У нараді взяли участь працівники апарату облради, представники фірми-розробника системи “Віче” і працівники Управління СБУ в Тернопільській області, які поінформували, що фактів несанкціонованого зовнішнього втручання в електронну систему голосування не виявлено.

М.МИКОЛЕНКО зауважив, що техпрацівники є державними службовцями, які присягали на вірність державі, і ніхто не має права їх безпідставно звинувачувати. Відтак він висунув вимогу вибачитися перед ними.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня після сесії облради, на якій 61-м голосом було висловлено недовіру голові облдержадміністрації Юрію ЧИЖМАРЮ, депутати від “Нашої України” звернулися до Управління СБУ в Тернопільській області з проханням перевірити систему голосування обласної ради на предмет можливості несанкціонованого втручання у її роботу. Депутати вказували на те, що під час голосування один із депутатів від БЮТ перебував за кордоном, ще одного також не було у залі засідань, однак їхні картки використовувалися для голосування. Окрім цього, за їхніми словами, коли нікого не було в залі і не було вставлено карток для голосування, на табло висвічувалося, що є троє депутатів. Лише коли вони звернулися до техпрацівників, на табло висвітилися нулі. Тому депутати від “Нашої України” не виключили, що технічні працівники можуть втручатися у хід голосувань.