Шеф СБУ одужає та прийде до Ради, аби тільки нардепи не злякалися

В. о. голови СБУ Валентин Наливайченко з неділі знаходиться на лікарняному, оскільки він хворий на грип.

Про це письмово було повідомлено голову парламентського комітету з проханням перенести засідання на інший день, передає Українська правда з посиланням на прес-службу спецслужби.

"СБУ серйозно готується до наступного засідання комітету, де будуть представлені матеріали, в яких йдеться про корупційні діяння посадових осіб, у тому числі народних депутатів. Інша річ, чи погодяться депутати розглянути ці матеріали у присутності преси – це питання" - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, виконувач обов’язків голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не з’явився на засідання Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, де розглядалося питання про оголошену ним інформацію щодо причетності членів цього комітету до контрабандної діяльності.

Голова комітету Ігор КАЛЄТНІК заявив, що із СБУ надійшло прохання про перенесення розгляду даного питання, оскільки В.НАЛИВАЙЧЕНКО перебуває на лікуванні.

Також на засідання комітету не з’явився жоден із заступників голови СБУ.

Член парламентського комітету, народний депутат Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів) підкреслив, що з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА та СБУ «це боягузтво». За його словами, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ввів в «оману Президента України». «Це все придумано і це є наклеп на комітет», - сказав М.ДЖИГА.