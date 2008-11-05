Виборів у грудні не буде, вважають у Кличка

"Виборів у грудні не буде, а їхня подальша доля залежить, насамперед, від політичних домовленостей", - таку думку висловив у інтерв’ю газеті «Экономические известия» Голова Української селянської демократичної партії, депутат Київради від Блоку Кличка Дмитро Андрієвський.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде УСелДП брати участь у виборах у складі Блоку Віталія Кличка, Дмитро Андрієвський зазначив, що це питання обговорюється.

«Трипроцентний бар’єр – це близько 650 тисяч голосів, і це не так багато. Головне питання – захистити голоси. Сьогодні ми серйозно працюємо над цим. У партії йде масштабна реструктуризація, тренінги, до нас масово пішли люди – у нас сильні регіональні структури, і я задоволений, як розвертається широка система районних осередків», - розповів політик.