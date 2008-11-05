Ющенко нагадав Обамі про спільні цінності та близкість інтересів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Барака ОБАМУ з обранням на пост Президента Сполучених Штатів Америки.

Привітання розміщене на офіційному сайті глави Української держави.

“Глибоко переконаний, що під час Вашого перебування на цій високій посаді українсько-американські відносини, в основі яких лежать спільність цінностей і близькість інтересів на міжнародній арені, розвиватимуться та зміцнюватимуться в ім`я процвітання наших народів”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами і надалі відіграватиме помітну роль у забезпеченні миру та стабільності у світі.

В.ЮЩЕКО побажав Б.ОБАМІ міцного здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності на благо народу США.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів Президента США, які відбулися 4 листопада, перемогу здобув представник Демократичної партії Б.ОБАМА, який стане 44-им Президентом країни.

Остаточно нового Президента США буде обрано 15 грудня 2008 року, коли відбудеться засідання Колегії вибірників. Його інавгурація має відбутися 20 січня 2009 року.

З перемогою Б.ОБАМУ також привітала прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.