Соратника Тимошенко звинувачують у колапсі болгарського заводу

Протягом 24 днів найбільший болгарський металургійний завод Кремиковці буде ліквідовано .

Про це пише видання "Экономические известия".

Виконавчий директор підприємства Пламен Стоянов зинуватив в доведенні виробництва до колапсу українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Як пояснила на прес-конференції фахівець із справ про банкрутство Кремиковці Ганна Міленкова, у липні болгарський завод уклав угоду з компанією Жеваго "Ворскла Сталь" про постачання сировини за давальницькою схемою.

Однак два тижні назад, коли ціни на металопродукцію сильно "просіли", інвестор, керуючись економічною логікою, в однобічному порядку відмовився забезпечувати підприємство сировиною. Через недостачу вугілля "Кремиковці" вперше зупинив дві доменні печі.

Між менеджментом болгарського заводу й українським інвестором розгорівся конфлікт. На "Кремиковцях" стверджують, що "Ворскла Сталь" недопоставила сировину і залишилася винною підприємству близько 20 млн. дол.

"Якщо в найближчі два-три днів ніхто не викупить наш завод і не створить умови для забезпечення життєдіяльності технологічних процесів, "Кремиковці" зникне і стане історією сталеливарного виробництва",- заявив Стоянов.

За його словами, керівництво заводу і місцева влада проводять переговори з потенційними інвесторами. На минулому тижні Міністерство економіки Болгарії висловило сподівання, що план порятунку заводу надійде від українського бізнесмена Ріната Ахметова або від індійського сталевого магната Лакшмі Міттала, які зацікавились "Кремиковцями"..

Економічна правда