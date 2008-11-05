Соратника Тимошенко звинувачують у колапсі болгарського заводу
"Кремиковці" зникне і стане історією...
Протягом 24 днів найбільший болгарський металургійний завод Кремиковці буде ліквідовано .
Про це пише видання "Экономические известия".
Виконавчий директор підприємства Пламен Стоянов зинуватив в доведенні виробництва до колапсу українського бізнесмена Костянтина Жеваго.
Як пояснила на прес-конференції фахівець із справ про банкрутство Кремиковці Ганна Міленкова, у липні болгарський завод уклав угоду з компанією Жеваго "Ворскла Сталь" про постачання сировини за давальницькою схемою.
Однак два тижні назад, коли ціни на металопродукцію сильно "просіли", інвестор, керуючись економічною логікою, в однобічному порядку відмовився забезпечувати підприємство сировиною. Через недостачу вугілля "Кремиковці" вперше зупинив дві доменні печі.
Між менеджментом болгарського заводу й українським інвестором розгорівся конфлікт. На "Кремиковцях" стверджують, що "Ворскла Сталь" недопоставила сировину і залишилася винною підприємству близько 20 млн. дол.
"Якщо в найближчі два-три днів ніхто не викупить наш завод і не створить умови для забезпечення життєдіяльності технологічних процесів, "Кремиковці" зникне і стане історією сталеливарного виробництва",- заявив Стоянов.
За його словами, керівництво заводу і місцева влада проводять переговори з потенційними інвесторами. На минулому тижні Міністерство економіки Болгарії висловило сподівання, що план порятунку заводу надійде від українського бізнесмена Ріната Ахметова або від індійського сталевого магната Лакшмі Міттала, які зацікавились "Кремиковцями"..