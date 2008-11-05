Ющенко знайшов Безсмертному ще одне заняття

Текст указу - на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО головою Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України. Текст відвідного указу глави держави розміщено на його офіційному сайті. Також Президент доручив голові Наглядової ради внести в місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо її персонального складу.

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