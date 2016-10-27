"Єдиний, хто підтримав": Путін перекреслив заяви Кремля щодо озброєної місії ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході засідання клубу «Валдай».

«Президент Порошенко виступив з ініціативою про так звану місію під час проведення майбутніх можливих виборів на Донбасі, в Донецьку та Луганську. Я єдиний, хто його підтримав. Просто я не називаю це поліцейською місією через те, що всі інші учасники процесу заперечують», - сказав Путін.

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За його словами, інші учасники переговорів заперечують, тому що ОБСЄ ніколи такого не робила й не має досвіду, людей та практики здійснення поліцейських місій.

Він додав, що Росія називає це не поліцейською місією, а можливістю для тих, хто забезпечуватиме вибори, перебувати там із табельною вогнепальною зброєю.

Путін підкреслив, що всі, хто проти цієї пропозиції, вказують на те, що це може «когось спровокувати», а сила спостерігачів ОБСЄ не в зброї, а в тому, що вони представляють загальновизнану солідну міжнародну організацію.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

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На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод. Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

20 жовтня в Кремлі підтвердили згоду президента РФ Володимира Путіна розмістити збройну місію ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

24 жовтня, у Кремлі заявили, що глави країн «нормандського формату» в Берліні не обговорювали питання розміщення збройної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а президент РФ Володимир Путін лише дав «потенційну згоду».