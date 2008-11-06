Проти кризи лише один ефективний засіб

Українська народна партія переконана, що єдиним ефективним методом подолання наслідків економічної кризи в Україні є цілеспрямована підтримка державою національного виробника.

Про це йдеться у зверненні УНП до уряду щодо необхідності підтримки українського виробника в умовах економічної кризи, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

У зв’язку з цим УНП вимагає від уряду "почати діяти за принципом «Купуй українське!». Серед першочергових заходів УНП пропонує уряду "«негайно внести зміни до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

УНП констатує, що «складна ситуація викликана не в останню чергу протекціонізмом уряду щодо імпорту товарів, внаслідок чого від’ємне торговельне сальдо наблизилося до позначки у 20 млрд. доларів США, а зовнішній борг за результатами перших трьох кварталів 2008 р. перевищив 100 млрд. доларів США».

Між тим УНП переконана, що стимулюючи продукування і продаж товарів українського виробництва, можна значною мірою обмежити негативні впливи світової фінансової кризи та запобігти стагнації української економіки».

Тому УНП пропонує Кабміну доповнити постанову щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти визначеннями: «Вітчизняний виробник – суб`єкт підприємництва – резидент, який здійснює виробництво товарів, виконує роботи чи надає послуги на території України»; «зобов’язати розпорядників державними коштами закуповувати лише товари та послуги, вироблені в Україні, окрім випадків, коли українська економіка не продукує аналогічних продуктів, або ж такий захід призведе до утворення штучних монополій, невідкладно розробити і прийняти Правила для дій у таких виняткових випадках»; «заборонити державним та комунальним підприємствам (у тому числі казенним підприємствам, установам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50%, їх дочірнім підприємствам, а також підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам) купувати легкові автомобілі, які вироблені не в Україні. Вартість легкових автомобілів для придбання такими підприємствами не повинна перевищувати 50 тис. грн.».

УНП переконана, що «таким чином державні кошти спрямовуватимуться на стимулювання саме національного виробника, а, отже, і на збереження робочих місць для зайнятих у виробничому секторі української економіки, сприятимуть зростанню обсягів продажу саме українських товарів, що допоможе стабілізувати та зміцнити національну валюту».