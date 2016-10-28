Луценко виключив звільнення Горбатюка з посади слідчого у справах Майдану

Про це Луценко сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я не допускаю звільнення Горбатюка взагалі і сказав йому: «Сергій, навіть не надійся», - зазначив генпрокурор.

При цьому він додав, що має «претензії до пана Горбатюка - вони об’єктивні, технічні - великий складний колектив, дуже складна справа, є помилки слідчих, є речі, з якими треба розбиратися Генеральній інспекції (йдеться про Генеральну інспекцію внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури - УНІАН), бо, перепрошую, коли в суд подається двічі одна з найбільш резонансних справі вона повертається назад тільки тому, що хтось з працівників департаменту написав невірну адресу, то мене цікавить - що це за працівник і скільки коштує така помилка щодо справ на декілька сот мільйонів».

Луценко вважає, що Горбатюк «має бути незмінним керівником слідства щодо по питанню Майдану, бо ніхто краще нього в цьому не розбирається».

При цьому він наголосив, що буде всіляко стимулювати Горбатюка: і добрим словом, і доганами, і матеріально, бо він забезпечений всією технікою, яку хотів, всіма комп’ютерними програмами, які хотів, преміями, чим завгодно, і, в тому числі, критичною оцінкою».

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«Я навіть не допускаю ідею про його зміну як керівника слідства Майдану», - додав генпрокурор.

Також Луценко зазначив, що Горбатюк виступає категорично проти заочного осудження.

«З моєї точки зору, це неправильно - прокурор не має вибирати, що цей закон добрий, а цей закон не добрий, бо це не його робота. Прокурор має робити все згідно чинного законодавства», - додав Луценко.

«З огляду на те, що я собі не допускаю зміни керівника слідства по Майдану пана Горбатюка, то я переношу економічні справи, які вже мають іти до суду тим працівникам прокуратури, які діють по закону», - додав він.

При цьому Луценко повідомив, що звертатиметься до Верховної Ради щодо необхідності удосконалення норм законодавства про заочне засудження злочинців.

Генпрокурор наголосив, що «прокурор не має зупиняти своєї діяльності, кажучи про те, що він не хоче виконувати закон. Щоб не вводити в конфлікт департамент, я просто залишаю за Горбатюком те, що він може робити, а інші - ті, хто розуміє, що прокурор має рухатись по закону - будуть рухатися до передачі в суд (справ - УНІАН)».

Він висловив сподівання, що депутати почують про цю проблему і відкоригують закон про заочне засудження.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Луценко оголосив Горбатюку догану за неналежну організацію розслідування кримінальних проваджень щодо колишніх високопосадовців часів президента Віктора Януковича, фігурантів санкційного списку Європейського Союзу.

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24 жовтня в Генпрокуратурі поінформували, що для активізації та завершення досудового слідства й передачі в суд «великої кримінальної справи» щодо Януковича та осіб із його найближчого оточення створено управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. До складу цього управління увійшли 63 співробітники.

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, створено в рамках реорганізації департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням, Горбатюк і надалі залишається керівником департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим департаментом залишається розслідування та передача до суду справ щодо Майдану.

25 жовтня Горбатюк заявив, що вважає незаконною догану генпрокурора та оскаржує її.