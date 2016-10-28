Луценко вважає, що у житті Лещенка настав "дуже критичний період"

Про це Луценко сказав в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи заяву Лещенка з приводу нерухомості генпрокурора.

Читайте такожПісля НАБУ за елітну квартиру антикорупціонера Лещенка взялося НАЗК

На запитання журналістів, що Луценко може сказати з приводу заяв Лещенка про те, що він має квартири, які оформлені на підставну особу, генпрокурор відповів: «Нічого не можу сказати. Просто мені здається, що у Сергія Лещенка дуже критичний період. Я ніколи не приховував, що проживаю у приватному будинку разом зі своєю сім’єю. Я ніколи не приховував своїх статків… У мене немає жодних проблем. Дарма сподівається Лещенко, що якимись скандалами він зупинить перевірку його проблем…».

«Я і моя сім’я не є власниками нічого іншого, крім задекларованого минулого року (майна). Цього року нічого особливо не змінилось», – додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Лещенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що Луценко оформив свій будинок у центрі столиці на бухгалтера власної дружини.

Водночас Луценко заперечив цю інформацію, заявивши, що ні він, ні члени його родини не є власниками 8-квартирного будинку у центрі Києва.

26 жовтня у Національному антикорупційному бюро України заявили, що розпочали перевірку інформації про нерухомість у центрі Києва, яка може належати родині генпрокурора, на предмет корупції.