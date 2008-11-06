Ющенку розказали про ще одну банду у ВР і назвали прізвище

Депутат Київської обласної ради Володимир ФЕДОСЄЄВ заявляє, що на Київщині під керівництвом народних депутатів діє організоване злочинне угруповання у сфері земельних відносин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, про це йдеться у зверненні В.ФЕДОСЄЄВАдо Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Звертаюсь до Вас, вельмишановний Вікторе Андрійовичу, як до Президента демократичної країни, як до гаранта Конституції, як до захисника прав і свобод українців з проханням, незважаючи на ранги і привілеї окремих осіб, вплинути на події, які розгортаються на Київщині, та нарешті привести до ладу цю складну ситуацію», – йдеться у документі.

Депутат заявляє, що йому відомо про існування організованого злочинного угруповання в області.

«Я, як депутат Київської обласної ради, заявляю, що мені відомо про існування організованого злочинного угруповання під керівництвом народного депутата України Б.ГУБСЬКОГО, до якого входять інші народні депутати України, депутати Київської обласної та Київської міської ради», – йдеться у зверненні.

В.ФЕДОСЄЄВ стверджує, що «це угруповання займається здирництвом, рейдерськими захопленнями управлінь земельних ресурсів, підробкою державних актів на землю, знищенням державного майна, викраденням кадастрових карт, захопленнями районних БТІ в Київській області, нападами на слідчих, перешкоджанням професійній діяльності та жорстоким побиттям журналістів, укриванням злочинців, які знаходяться у кримінальному розшуку, покриванням підозрюваних в земельних аферах чиновників».

Окрім того, за інформацією В.ФЕДОСЄЄВА, члени згаданого угруповання «погрожують вбивством та розправами, особисто йому та іншим депутатам, свідкам та чиновникам, які не виконують їхніх наказів і заважають злочинним діям організованого злочинного угруповання під керівництвом Богдана ГУБСЬКОГО».

Депутат заявляє, що за кожним з наведених фактів може особисто дати свідчення та документальні підтвердження.