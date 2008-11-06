Регіонали таки вирішили зробити приємність Тимошенко

Народний депутат України від Партії регіонів Юрій БОЙКО виступає за створення у Верховній Раді коаліції за участю всіх фракцій.

«Потрібно або проходити вибори і формувати новий парламент, або приймати рішення і робити таку коаліцію, котра об`єднувала б увесь парламент», - сказав він сьогодні в ефірі радіо «Ера».

Ю.БОЙКО вважає, що в ситуації, що склалася в державі, доцільно відійти на якийсь час від принципу розділення парламенту на більшість і меншість.

«Сьогодні ситуація і конструкція, що існує в Європі, коли є опозиція і є правляча коаліція, для нашої країни в умовах жорсткого протистояння двох сторін, неможлива, особливо в умовах економічної кризи», - зазначив він.

При цьому депутат додав, що скептично ставиться до задекларованих прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО ідей створення у Верховній Раді єдиної коаліції.

За словами Ю.БОЙКА, задекларовані Ю.ТИМОШЕНКО позиції часто не співпадають з тим, що прем`єр робить.

«Коли справа доходить до якихось дій, то з цим дуже складно, вона не виконує своїх обіцянок», - заявив депутат-регіонал.

При цьому він висловив переконання в тому, що економічна ситуація може стабілізуватися лише тоді, коли уряд очолить лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялося, 19 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликала фракції Верховної Ради створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи.

Вона заявила про свою готовність надати посади міністрів представникам усіх фракцій у разі створення в парламенті єдиної коаліції.

У вересні коаліція фракцій блоків Юлії Тимошенко і «Нашої України - Народної Самооборони» розпалася через вихід з неї НУ-НС.