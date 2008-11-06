БЮТ хоче змінити закон про вибори

Народний депутат від БЮТ Геннадій ЗАДИРКО вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” (щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці).

Законопроект, текст якого розміщено на офіційному сайті ВР, передбачає можливість прийняття окружною виборчою комісією рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

Пропонується, що підставою для цього може стати відповідно оформлений акт або скарга кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача про порушення вимог закону про вибори під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності акта або письмової скарги осіб щодо порушень під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів

Крім того, пропонується, що на вимогу уповноваженої особи партії (блоку) або кандидата у депутати, за наявності для цього підстав, окружна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів на дільниці.

У випадку, якщо особа вимагає проведення повторного підрахунку голосів виборців на більш як на десяти виборчих дільницях одного виборчого округу, окружна виборча комісія з метою недопущення зловживання правом зазначеною особою може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців лише на десяти із зазначених виборчих дільниць.