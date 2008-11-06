Вища рада юстиції каже Медведчуку: «Ласкаво просимо!»

Вища рада юстиції заявляє про відсутність будь-яких перешкод для реалізації Віктором МЕДВЕДЧУКОМ повноважень члена ВРЮ.

Про це повідомляється на офіційному сайті Вищої ради юстиції.

Зокрема, прес-служба ВРЮ нагадала, що 4 листопада Судова палата у адміністративних справах Верховного суду України, розглянувши справу повним складом, задовольнила скаргу Вищої ради юстиції за позовом Андрія БОЙКА, який вимагав скасувати рішення ради про поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена ВРЮ, і що своєю ухвалою найвища судова інстанція держави скасувала усі судові рішення, постановлені по цій справі, а А.БОЙКУ у задоволенні позовних вимог відмовлено.

З цього приводу на сайті ВРЮ зазначено: “Таким чином, відсутні будь-які перешкоди для реалізації В.МЕДВЕДЧУКОМ повноважень члена Вищої ради юстиції, визначених Законом України «Про Вищу раду юстиції».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2007 року Вища рада юстиції поновила членство В.МЕДВЕДЧУКА у цьому органі. Зокрема, розглянувши відповідну заяву В.МЕДВЕЧУКА, ВРЮ частково скасувала своє рішення від 27 травня 2004 року № 180, яким було припинено його повноваження як члена Вищої ради юстиції, оскільки після призначення його до складу Ради на другий поспіль шестирічний строк він не склав присягу члена ВРЮ.

У червні 2007 року Личаківський райсуд Львова зупинив дію рішення ВРЮ від 31 травня цього року у частині поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена ВРЮ. Відповідне рішення було ухвалене на забезпечення адміністративного позову жителя Львова - правника Андрія БОЙКА.

У грудні 2005 року Всеукраїнським з`їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ А.БОЙКА було на законних підставах призначено членом ВРЮ замість В.МЕДВЕДЧУКА, однак набути повноважень члена ВРЮ А.БОЙКУ не вдалося.

Рішення ВРЮ про поновлення В.МЕДВЕДЧУКА позивач вважав протиправним, незаконним, оскільки В.МЕДВЕДЧУК втратив членство у ВРЮ ще у травні 2004 року у зв`язку із закінченням шестирічного терміну, на який його було призначено, а після чергового перепризначення В.МЕДВЕДЧУК не складав присяги члена ВРЮ.

4 листопада 2008 року Верховний суд скасував усі судові рішення щодо зупинення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена Вищої ради юстиції.