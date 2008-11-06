СБУ передала в прокуратуру матеріали на ще одного нардепа

СБУ задокументувала протиправну діяльність народного депутата Івана СІДЕЛЬНИКА (фракція БЮТ), внаслідок втручання якого у роботу суду відбулося рейдерське захоплення Дніпровського вагоноремонтного заводу (Сумська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, до цієї незаконної оборудки були причетні перший заступник голови місцевого господарського суду і суддя цього суду.

«У рамках цієї кримінальної справи задокументовано протиправну діяльність народного депутата СІДЕЛЬНИКА І.І., який втручався в діяльність саме цього суду на користь рейдерів, здійснюючи незаконний тиск на суд з метою прийняття неправосудного рішення в цій справі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши при цьому, що відповідні матеріали передані в прокуратуру.