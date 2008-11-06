Наливайченко «засвітив» ще одного слугу народу
13:49, 06 листопада 2008Політика
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Акціонером банку був колега шефа СБУ
Служба безпеки України виявила незаконне перерахування за кордон 35 млн. грн. на відшкодування ПДВ дніпропетровським банком "ФСБ" ("Фінансовий союз банк").
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
За його словами, на сьогодні СБУ встановлює осіб, які є засновниками цього банку. Як вдалося встановити на теперішній час, «фактичним власником 60% акцій цього банку через юридичних осіб є народний депутат АРУТЮНОВ (Гарегін АРУТЮНОВ член фракції БЮТ – УНІАН). Але, за нашою інформацією, акціонером цього банку також був колишній співробітник СБ досить високого рангу, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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