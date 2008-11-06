Чи дадуть Україні ПДЧ у грудні - думки експертів

Переважна більшість українських експертів негативно оцінюють можливість ухвалення на грудневому самміті НАТО рішення про приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження – експертного опитування “Основні загрози й шляхи забезпечення національної безпеки України”, оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН експертом Центру соціальних досліджень “Софія” Олександром ЛЕВЦУНОМ.

Загалом було опитано 25 експертів.

Серед них 13 експертів вважають, що існує низька імовірність щодо приєднання України до ПДЧ цього року, 9 експертів переконані, що це практично виключено, троє вважають, що така ймовірність помірна. При цьому жоден експерт не висловився за те, що Україна приєднається до ПДЧ.

О.ЛЕВЦУН наголосив, що при цьому, на думку ряду експертів, приєднання України до ПДЧ сприятиме здійсненню реформ в оборонній та політичній сферах, виділенню асигнувань на оборону в належних обсягах, наведенню порядку у сфері оборони та національної безпеки, підвищенню рівня підготовки військовослужбовців.

Водночас, за його словами, серед експертів немає однозначного ставлення до перспектив вступу України у НАТО.

О.ЛЕВЦУН зауважив, що 11 експертів негативно ставляться до цього, четверо - скоріше негативно, шестеро – однозначно позитивно, четверо – скоріше позитивно.

При цьому 10 експертів вважають, що існує помірна ймовірність вступу України в НАТО, четверо називають таку ймовірність значною, семеро – низкою, а троє експертів взагалі виключають вступ України до НАТО.

Серед переваг вступу в НАТО (у плані забезпечення національної безпеки України) експерти вказали на такі моменти як надання гарантій безпеки як країні-учасниці системи колективної безпеки; зняття або істотне зниження проблеми територіальних домагань з боку інших держав; вибудовування союзницьких зв’язків з США, а також низкою країн, що належать до зони впливу США тощо.

При цьому серед негативних наслідків вступу України в НАТО експерти назвали загострення відносин з Росією; використання США України як інструменту конфронтації з Росією; збільшення ризику міжнародного тероризму тощо.

О.ЛЕВЦУН також зауважив, що значна частина експертів вважає, що вступ України до Північноатлантичного альянсу можливий у дуже віддаленій перспективі.

Немає, за його словами, серед експертів і однозначної думки з приводу доцільності закріплення у Конституції України позаблокового статусу нашої держави і проведення політики активного нейтралітету. Зокрема, 11 експертів однозначно виступають за закріплення позаблокового статусу, двоє – скоріше позитивно, дев’ятеро – однозначно негативно і двоє – скоріше негативно.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ наголосив, що частина експертів, які виступають як прихильники атлантичного вибору, є носіями “сателітарної свідомості”.

“Сподівання на те, що зовнішні сили більш впливові, ніж внутрішні можливості, сподівання на те, що ми не здатні на щось, переконливі з точки зору безпеки, але не з точки зору розвитку”, - сказав він.

При цьому, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, що стосується прихильників ідеї позаблокового статусу України і нейтралітету, слід пам’ятати, що нейтралітет повинен розроблятися перш за все як активна політика сильної та впливової держави. “На мій погляд, передумови для проведення в Україні політики нейтралітету є, перш за все тому, що це чи не єдина політика, яка дозволить провести швидко та ефективно внутрішні реформи”, - сказав він.

Опитування проводилося з 2 по 20 жовтня 2008 року. Загалом опитано 25 експертів, компетентних у питаннях зовнішньої політики, національної безпеки України – народні депутати, міжнародники, політологи, громадські діячі. Головний метод опитування – напівформалізоване інтерв’ю “віч-на-віч”.