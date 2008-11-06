Кремль уже планує контакт Медведєва з Обамою

14:39, 06 листопада 2008
Політика
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Орієнтуються на листопад

Кремль готовий будувати відносини зі США на основі рівноправності та врахування інтересів один одного.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, повідомили УНІАН у Департаменті друку та інформації МЗС РФ.

«З Америкою будуватимемо відносини на рівноправних основах, як ми неодноразово пропонували і як це зафіксовано в Сочинській декларації, яку в квітні цього року схвалили Президенти Джордж Буш і Володимир ПУТІН, і значення якої підтвердив Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ у своїх контактах із американським керівництвом», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він нагадав, що ця декларація містить як принципи взаємодії - рівноправність, взаємна вигода, врахування інтересів один одного, так і конкретні сфери співпраці - від боротьби з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, організованою злочинністю до розвитку економічного співробітництва і забезпечення стійкого внеску у розвиток світової економіки.

Він зазначив, що РФ розраховує, що сформульовані в Сочинській декларації принципи і сфери взаємодії забезпечать спадкоємність в двосторонніх взаємовідносинах.

“Не виключено, що в листопаді ц.р. під час майбутнього саміту фінансової "двадцятки" у Вашингтоні може відбутися контакт Президента Д.МЕДВЕДЄВА з новообраним Президентом США. Будемо відкриті для взаємошанобливого, чесного і відповідального діалогу», - сказав російський міністр.

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