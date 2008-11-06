Москаль розгнівався і натякає, що Наливайченку мало не буде

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ позиватиметься до тимчасово виконуючого обов‘язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА через звинувачення у корупційній діяльності.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Громадянського руху "Народна самооборона" коментарі Г.МОСКАЛЯ з приводу заяви В.НАЛИВАЙЧЕНКА про передачу до Генеральної прокуратури України матеріалів, які свідчать про корупційну діяльність Г.МОСКАЛЯ.

«Матеріали, про які говорить НАЛИВАЙЧЕНКО, вже давно були в Генеральній прокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи. Якщо тимчасовому керівникові СБУ так кортить покопошитися у старому мотлосі, то чому це повинно ставати об‘єктом інтересів усіх силових структур держави. Але всі відповіді на запитання я дам, як повернуся з відрядження у Київ. Я зроблю прес-конференцію і подам в суд на виконувача обов‘язків голови СБУ за компрометацію особистості», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

«Що ж стосується закидів щодо надання статусу учасників бойових дій, то хочу нагадати, що цей статус, згідно з законом, надають військові комісаріати. Нехай пан НАЛИВАЙЧЕНКО краще поцікавиться нашими депутатами і чиновниками, які не те що в зонах бойових дій ніколи не були, а й дня в армії не служили. А почати цю справу раджу з вулиці Банкової», - додав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки передала до Генеральної прокуратури матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, с порушенням закону про статус ветеранів війни”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів “чиновникам або ж просто хабарникам”, які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.