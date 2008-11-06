Міліція просить завтра вранці у центр Києва не виїжджати
16:51, 06 листопада 2008Політика
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Буде задіяно 4 тисячі міліціонерів
7 листопада охорону громадського порядку у Києві під час заходів до святкування 91-ї річниці Жовтневої революції здійснюватимуть майже 3 тисячі 900 співробітників МВС і Внутрішніх військ, включаючи резерв.
Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві.
Водночас столична міліція звертається до водіїв по можливості утриматись від поїздок центром міста вранці під час урочистих заходів, оскільки рух транспорту центральними вулицями Києва перекриватися не буде.
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