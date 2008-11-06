Стецьків написав дипломатам лист про ПДЧ

Під час дискусій про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО у деяких західних державах підміняють поняття щодо мети і призначення цього документу.

Про це у відкритому листі дипломатичним представництвам країн-членів НАТО в Україні заявив заступник голови парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ. Народний депутат оприлюднив зазначений лист сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“9 грудня в Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів НАТО зроблять оцінку готовності України отримати План дій щодо членства в цій організації. Висловлювання, зроблені останнім часом багатьма європейськими високопосадовцями та складні внутрішньополітичні процеси, які проходять в Україні, не додають оптимізму щодо позитивного для нас вирішення цього питання”, - констатує Т.СТЕЦЬКІВ.

Звертаючись відкритим листом до дипломатів країн-членів Північноатлантичного альянсу, народний депутат наголошує, що отримання ПДЧ є принциповим, навіть критично важливим не тільки для майбутнього України як держави, а й для безпеки і стабільності в Європі.

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ зазначає: “Дискусії, що відбуваються на різних рівнях, в тому числі й ті, у яких довелось брати участь особисто, засвідчують (не завжди, але часто і мимоволі) певну підміну понять щодо мети і призначення ПДЧ для окремої держави. Кажуть, що Україна не готова до НАТО. І це правда, яку не варто заперечувати. Але ж йдеться не про вступ України до Північноатлантичного альянсу в грудні, а про те, щоб внаслідок тривалого процесу Україна стала готовою до такого вступу! І якщо країни НАТО погодилися в Бухаресті з тим, що Україна стане членом НАТО, то де логіка відмовляти нам у старті підготовчого періоду?”.

Народний депутат нагадав, що українська влада і суспільство прагнуть подолати корупцію, запровадити верховенство права і прозорі правила та відкрити кордони з європейськими країнами. “Ми хочемо жити мирно і в безпеці”, - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, саме надання ПДЧ сприятиме позитивним змінам в Україні.

“Тому ми якнайбільше зацікавленні якнайшвидше пройти свій шлях, взяти на себе добровільні зобов`язання згідно ПДЧ і виконати їх, це своєрідне домашнє завдання для досягнення потрібних нам цілей. Переконаний, що в інтересах Європи і НАТО максимально сприяти такому процесу”, - підкреслив Т.СТЕЦЬКІВ.

Довідка УНІАН. План дій з підготовки до членства (ПДЧ) – програма НАТО, що передбачає надання порад, допомоги і практичної підтримки залежно від індивідуальних потреб країн, що прагнуть вступити до Альянсу.

ПДЧ був започаткований у квітні 1999 року на Вашингтонському саміті Альянсу з метою допомогти країнам, що прагнуть членства в НАТО, підготуватись до нього.

Однак в офіційних документах НАТО наголошується, що надання ПДЧ не дає жодних гарантій щодо рішення Альянсу про майбутнє членство країни.