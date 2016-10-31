ЗМІ пояснили, чому зависла ратифікація асоціації Україна-ЄС

Кілька тижнів тому парламент Нідерландів зобов’язав уряд внести пропозицію по ратифікації угоди про асоціацію не пізніше 1 листопада, пише Олександр Снідалов, активіст української громади в Нідерландах, для "Європейської правди".

Прем’єр може внести як пропозицію про ратифікацію угоди з Україною, так і про її відхилення.

Парламент Нідерландів складається з двох палат – Нижньої і Верхньої – і пропозиція, внесена урядом, повинна знайти підтримку їх обох. Якщо у Нижній палаті урядова коаліція у складі VVD та PvdA має більшість, то у Верхній до більшості коаліціянтам бракує 17 голосів. Дефіцит загострився після останніх виборів, які відбулись в травні 2015 року, на яких урядові партії втратили на двох 9 місць.

Отже, справа не в бажанні прем'єра Рютте втримати власний рейтинг до наступних виборів.

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Урядовій коаліції банально не вистачає голосів. Не всі парламентські партії – навіть з числа тих, хто підтримував асоціацію взимку – готові піти на передвиборчий ризик заради ратифікації угоди з Україною.

Та й у партії VVD Марка Рютте немає повної впевненості, що всі без винятку депутати натиснуть кнопку "за". Адже далеко не всі виборці чинного прем’єра є прибічниками асоціації з Україною.

Річ у тім, що голосування депутатів всупереч позиції лідера стане репутаційним ударом по партії. Цього не можна припускати за півроку до планових парламентських виборів, на яких VVD наразі лідирує.

А для України підтримка найбільшої партії коаліції є ключовою – інакше голосів "за" просто не вистачить.

Протягом цього тижня обговорювались різноманітні конфігурації "тимчасової коаліції", яка б мала достатньо голосів, щоб ратифікувати угоду.

За інформацією видання Trоuw, Угоду з Україною готова підтримати D66. "Результати консультативного референдуму мають бути враховані. Але якщо Рютте зможе домовитись про підтримку по ратифікації угоди, ми завжди готові розглянути таку домовленість", - заявив, зокрема, представник партії.

Отже, найпростішим варіантом було б спільне голосування VVD, PvdA, D66 та CDA. Такий потужний союз із запасом забезпечив би необхідні голоси у Верхній палаті.

Але наявної підтримки лише D66 замало.

Їхні колеги з CDA, незважаючи на перевагу прихильників асоціації серед власних виборців (яка є майже такою ж як у D66), все ще вагаються і налаштовані радше голосувати проти.

Крім того, варто згадати візит міністра закордонних справ Павла Клімкіна до Нідерландів, що відбувся 27 жовтня. Там він зустрівся з лідером партії CDA, Сибрандом Бумою, а пізніше — з представником партії D66, колишнім дипломатом Шурдом Шурдсмою.

Давати оцінку успішності цих перемовин поки рано — CDA все ще досить обережні у заявах і не розмістили на своєму сайті жодних комюніке на тему ратифікації. Натомість D66 коментували своє можливе рішення у досить позитивному дусі.