Прем'єр Нідерландів спробує в найближчі дні переконати опозицію підтримати асоціацію з Україною

Як повідомляють нідерландські ЗМІ, про це Рютте сказав сьогодні на своїй щотижневій прес-конференції.

За даними медіа, наразі прем'єр намагається знайти підтримку в Сенаті, де уряд не має більшості. Він хоче знайти рішення, яке б врахувало позицію тих, хто голосував проти ратифікації угоди на референдумі у квітні.

Рютте вважає вкрай важливим, щоб Угода про асоціацію Україна-ЄС була ратифікована.

"Це має значний вплив на стабільність в Європі", - наголосив він.

Рютте сподівається найближчими днями переконати опозицію підтримати Угоду.

Крім того, прем'єр Нідерландів на прес-конференції вказав на бомбардування російськими літаками сирійського міста Алеппо.

"Європа повинна діяти єдиним фронтом проти такої агресії", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

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Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.