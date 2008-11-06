Ющенко про Україну, кризу, будь-які сценарії та НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив послів Великої сімки (G7) в Україні та представника Європейської комісії у тому, що ключові пріоритети національного розвитку держави у зв`язку з кризою не змінилися.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЮЩЕНКА з послами G7 та представником Єврокомісії в Україні. Основною темою розмови стали наслідки світової фінансової кризи для України та способи подолання їх.

«На рівні законодавства, правового поля Україна готова боротися з наслідками світової кризи», – констатував Президент.

Глава держави поінформував дипломатів про антикризові заходи, вжиті Радою національної безпеки і оборони, Верховною Радою, Національним банком, та проведені консультації з Міжнародним валютним фондом. Президент запевнив дипломатів, що українська влада робить усе можливе, аби не допустити економічної рецесії в Україні.

Окремо В.ЮЩЕНКО поінформував про заходи у валютній політиці, успішність яких доведена стабільністю валютного курсу в останні п`ять днів. Президент дав високу оцінку цим крокам та діям, спрямованим на нормалізацію депозитної політики банків.

«При будь-якому сценарії Україна справиться з викликами, які формуються сьогодні на валютному і фінансовому ринках», – переконаний Президент.

Глава держави прокоментував як продуктивні переговори з МВФ, що завершилися позитивним рішенням про надання кредиту в сумі 16,4 млрд. доларів. При цьому він запевнив, що надану допомогу з боку міжнародних фінансових інституцій буде використано виключно на цілі розвитку і структурної перебудови нашої національної економіки, рекапіталізації банків, стабілізації внутрішнього ринку.

Водночас Президент послався на позицію експертів, які прогнозують, що на кінець 2008 року ми зможемо очікувати зростання ВВП до 6%. На переконання глави держави, це свідчить про те, що українська економіка має значний запас міцності.

В.ЮЩЕНКО запросив банки, компанії, приватних інвесторів з країн G7 скористатися цією можливістю, насамперед інвестиційними можливостями у банківській сфері. Президент також назвав привабливою для іноземного капіталу енергетику, наприклад, добудову Дністровської ГАЕС.

Глава держави запевнив дипломатів, що ключові пріоритети національного розвитку у зв`язку з кризою не змінилися. Українська сторона на дві третини опрацювала Угоду про асоціацію з ЄС, частиною якої стане створення зони вільної торгівлі, а також розраховує на прогрес у переговорах з Євросоюзом про поетапне скасування візового режиму для наших громадян.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна продовжує рух у ключовому для інтересів національної безпеки напрямку повної інтеграції в Організацію Північноатлантичного договору. Значні очікування на цьому зовнішньополітичному напрямку пов`язані із зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, а також із Самітом НАТО, що відбудеться наступного року. Президент акцентував, що надзвичайно велике значення матиме рішення про формальний початок етапу підготовки щодо вступу в Альянс – приєднання до Плану дій щодо членства.

«Я прошу передати лідерам ваших держав, керівникам урядів наше незмінне прагнення отримати в грудні цього року позитивне рішення, позитивний сигнал стосовно приєднання України до Плану дій щодо членства», – сказав В.ЮЩЕНКО.