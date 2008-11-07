Тимошенко: кредит МВФ дає надію...

Виділення Міжнародним валютним фондом кредиту Україні у розмірі 16,4 млрд. дол. дає надію на стабілізацію банківської системи країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на нараді, присвяченій проблемним питанням будівельної галузі.

“Це (виділення кредиту – УНІАН) дає нам надію, що національна банківська система буде стабілізована, що будуть підтримані всі можливості банків фінансувати реальний сектор економіки. Це дає надію на стабілізацію курсу національної валюти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила подяку Міжнародному валютному фонду і всім країнам, які є донорами цієї міжнародної фінансової організації, за те, що рішення про виділення коштів було ухвалене оперативно.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Президент Україн Віктор ЮЩЕНКО сьогодні заявив, що перший транш ресурсів МВФ Україна одержить впродовж найближчих 3-5 днів. Ці ресурси будуть зараховані до валютних резервів Національного банку України.