Уряд недостатньо інформує Захід про просування реформ - стратегічний радник Міклош

Про це повідомив під час панельної дискусії на відкритті Центру вивчення демократії співголова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош.

«Найбільше я засмучений поганою комунікацією (уряду з населенням – УНІАН). Необхідно пояснювати населенню суть реформ й оголошувати успіхи», – сказав Міклош.

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Також він зазначив, що український уряд недостатньо інформує про успіхи реформ зарубіжних партнерів. За словами Міклоша, українська влада повинна активніше спілкуватися із зарубіжними партнерами.

«Що рік тому було у всіх іноземних новинах? Коли Яценюка (екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка – УНІАН) фізично атакував один з депутатів у Верховній Раді, це показали всі іноземні ЗМІ. Гарні новини складніше поширювати, аніж скандали, тому потрібно частіше говорити про успіхи реформ», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, на думку Міклоша, Україна може в середньостроковій перспективі демонструвати зростання ВВП на 5-6% за рік за умови, що вже зараз почне швидко і комплексно змінювати економіку і систему державного управління.

Міклош зазначав, що ключовими реформами в Україні повинні стати боротьба з корупцією, спрощення податкового адміністрування та скасування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб, подальше поліпшення корпоративного управління в секторі держкомпаній, прозора приватизація, дерегуляція, реформа охорони здоров'я, коли фінансування орієнтується на пацієнта, а не на кількість лікарень, а також земельна реформа.