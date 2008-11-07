Томенко вказав Луценку на чергову фінансову піраміду

Заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО направив звернення до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з проханням розслідувати діяльність фінансової групи «King’s Capital».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Як зазначається в повідомленні, “діяльність цієї компанії не раз була об’єктом журналістських розслідувань у вітчизняних друкованих та електронних мас-медіа, які звертали увагу на незрозумілу засекреченість будь-яких документів чи договорів цієї компанії, а також, зокрема, на те, що з 2006 по 2007 рік ця організація, яка не має відповідної дозвільної документації на отримання коштів від населення, поповнила свої рахунки за рахунок вкладників близько 200-ма мільйонами гривень”. За оцінками фінансових експертів, зауважує прес-служба, “ООО «Кінгз Кепітал» є нічим іншим, як черговою фінансовою пірамідою”.

“Окрім того, за інформацією газети «Дело», компанія «Кінгз Кепітал» має безпосереднє відношення до церкви Сандея АДЕЛАДЖІ «Посольства Царства Божого». Приблизно 70% вкладників «Кінгз Кепітал» є прихожанами даної церкви”, - йдеться в повідомленні і наголошується, що “зважаючи на вищевикладене, а також на відмову цієї компанії виплачувати своїм вкладникам обіцяні кошти та з метою захисту громадян України (особливо під час фінансової кризи) від можливих економічних махінацій, М.ТОМЕНКО просить міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА взяти під особистий контроль розслідування діяльності компанії «Кінгз Кепітал»”.