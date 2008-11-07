Собака Буша вкусив журналіста (відео)

Барні - пес президента США Джорджа Буша вкусив за палець політичного оглядача агентства Рейтер. Журналіст Джон Деккер зустрів скотч-тер`єра, коли той прогулювався у супроводі співробітника Білого дому. Оглядач захотів погладити собаку, проте Барні це не сподобалося, і він вчепився зубами в руку Деккера, пише Эхо Москвы. Ця подія наробила багато шуму. Дружина сорок третього президента США Лора Буш, коментуючи цю історію, відзначила, що останнім часом Барні сильно докучали папарацці. На думку першої леді, своїм вчинком пес хотів попросити, щоб йому дали спокій. Що ж до Деккера, то йому негайно надали першу допомогу. Медперсонал Білого дому обробив рану на вказівному пальці і заклеїв її пластиром. Крім того, в найближчі декілька днів журналістові доведеться приймати антибіотики.

Get the Flash Player to see this player.

Ролик з нападом Барні на Джона Деккера розмістив інтернет-портал Youtube