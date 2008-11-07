Симоненко каже, що Україна - «на порозі колосальних змін»

На Майдані Незалежності завершився мітинг прихильників Компартії з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці мітингу перед демонстрантами виступив лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО. Він в черговий раз засудив політику чинного керівництва України, зокрема, Президента Віктора ЮЩЕНКА.

П.СИМОНЕНКО висловив переконання, що народ України підтримає акцію протесту, яку сьогодні розпочинає Компартія під гаслом «Геть Ющенка та олігархів! Трудящим – гідне життя!». За словами П.СИМОНЕНКА, саме це є метою акції комуністів.

У своєму виступі він зазначив, що Україна перебуває на порозі колосальних змін. На його думку, голосування Верховної Ради за антикризовий закон свідчить про те, що В.ЮЩЕНКО та його прибічники є «тимчасовою владою транснаціональних корпорацій». Натомість П.СИМОНЕНКО зазначив, що комуністи ще раніше пропонували свої заходи протидії кризам, зокрема, пропонували підтримати вітчизняного товаровиробника наданням йому дешевих кредитів.

Після цього учасники мітингу ухвалили резолюцію, якою також засудили політику В.ЮЩЕНКА.