Ющенко відкрив засідання РНБО
13:12, 07 листопада 2008Політика
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Три комплекси питань
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як передає кореспондент УНІАН, на засідання РНБОУ виносяться такі питання:
- про стан виконання заходів, спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності населення в місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації;
- про Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України;
- про виконання Указу Президента України від 20 липня 2007 року № 657 «Про рішення РНБО від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності».
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