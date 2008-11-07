Стельмах «проспонсорував» донецьких бізнесменів грошима Промінвестбанку?

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що Національний банк України «проспонсував» донецьких бізнесменів коштами, виділеними для «Промінвестбанку».

Як повідомили УНІАН у Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони, про це А.ГРИЦЕНКО сказав в інтерв`ю "Громадській правді" .

«Я поставив панові СТЕЛЬМАХУ (голові НБУ Володимиру СТЕЛЬМАХУ – УНИАН) запитання: Ви своїм рішенням дали «Промінвестбанку» п`ять мільярдів гривень «на підтримку», а могли виділити і 50 млрд., адже ніхто не забороняє. Я запитав у СТЕЛЬМАХА: Чи правда те, що в першу ж добу, як тільки ці гроші надійшли у банк, 2,8 мільярди з них відразу ж опинилися на рахунках деяких донецьких юридичних осіб, а ніхто із вкладників нічого не одержав? Виявилося, правда!», - наголосив депутат.

Також він відзначив, що якщо ці процеси ніким не будуть контролюватися, усі валютні резерви країни можна буде просто роздати. «Виходить, «для одних війна, а комусь – мать родна», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.