Донецькі комуністи побачили, що Ющенко одержує підтримку в Донбасі

Сьогодні в Донецьку прихильники Комуністичної партії України провели демонстрацію і мітинг з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 чоловік з червоними прапорами Компартії, Прогресивної соціалістичної партії й транспарантами зібралися біля пам`ятника Тарасу Шевченку, звідки пройшли спільною колоною на площу ім. Леніна. Там вони провели мітинг під гаслами «Ідеї Великого Жовтня – в життя!», «Наша Батьківщина - СРСР», «Зупинимо фашизм!», «Російській мові – статус державної» тощо.

Перший секретар Донецького обкому КПУ, який виступив на мітингу, народний депутат Микола КРАВЧЕНКО «затаврував владу України» і висловив обурення тим, що вона «пішла на співпрацю з Міжнародним валютним фондом». «Тепер вони кредит МВФ по кишенях розтягнуть, а розплачуватися буде народ», - сказав М.КРАВЧЕНКО.

Він звинуватив Президента в тому, що той «продовжує свою бездарну політику» і що «в результаті кризи на вулицю будуть викинуті сотні тисяч людей».

Він також висловив жаль, що «ЮЩЕНКО одержує підтримку в Донбасі», тому що «керівництво області плазує перед Києвом».

Виступаючі потім активісти КПУ закликали слідувати комуністичним ідеям. «Ми жили повноцінним життям громадян СРСР, але помаранчева влада все круто змінила.», - заявила одна з виступаючих.

Завершився мітинг під звуки «Інтернаціоналу» і радянських маршів.