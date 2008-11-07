Янукович каже, що його поливає брудом хтось у білому

Заяву про вихід з Партії регіонів написав лише Тарас ЧОРНОВІЛ, інших заяв немає.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «в партії стабільна ситуація». За його словами, «безумовно, є дискусія в Партії регіонів». «Не всі народні депутати вітають дострокові вибори і вони висловлюють свою точку зору відкрито, але після того, як буде прийнято це рішення, виконувати будуть всі на сто відсотків. Я в цьому впевнений», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, інформація в ЗМІ про те, що ряд народних депутатів, зокрема, Дмитро ТАБАЧНИК та Василь ГРИЦАК написали заяви про вихід з партії і що можливий розкол в партії, В.ЯНУКОВИЧ називає «одним із засобів боротьби з партією наших опонентів». «Ми не дивуємося, бо це, як кажуть, їх обличчя – когось поливати брудом, а себе показувати, як кажуть, в усьому білому», - додав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що “люди це розуміють” і “виборцям це все набридло”.