В УКРОПі закликали Гройсмана забезпечити в бюджеті-2017 фінансування соціально важливих галузей

Зокрема, політик наголосив на тому, що необхідно забезпечити фінансування з державної скарбниці закладів освіти та медицини, утримання яких передбачається перекласти на місцеві бюджети, а також сфери професійно-технічної освіти, яку вже фінансують їхнім коштом. Якщо цього не зробити, навчальний процес в багатьох населених пунктах, особливо - в незаможних селах і селищах, може бути зірваний, переконаний нардеп.

Тарас Батенко також просить прем'єра звернути увагу на дисбаланс у фінансовому забезпеченні деяких соціальних статей та видатків на правоохоронні органи.

Читайте такожРада скасувала підвищення зарплат нардепам

«Факторами, що можуть спричинити підвищення рівня соціальної напруженості в суспільстві та недовіри громадян до влади, є збережене оподаткування пенсій для пенсіонерів, які працюють, призупинення законодавчих норм щодо пільг на лікування та житло для військових. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладене зростання фінансування Генпрокуратури на 41%, та МВС – на 11% у той час, коли на житло для військовослужбовців – захисників України передбачено всього на 0,6% більше, ніж торік», – сказано в листі голови політради УКРОПу, опублікованому на офіційному сайті партії.

Крім того, політик наголошує, що проект держбюджету ставить під загрозу майбутнє агропромислового комплексу держави. Відтак Тарас Батенко закликає зберегти спецрежим з відшкодування ПДВ для аграріїв, передбачити чіткий механізм розподілу державного фінансування сільського господарства, щоб уникнути виділення коштів в ручному режимі та пов'язаних з цим корупційних ризиків, і закласти кошти на розвиток експорту сільгосппродукції, який забезпечує Україні кожен другий експортний долар. «Над проектом документа повинна бути проведена ретельна робота – тільки в такому разі можливе його затвердження. Ми мусимо ухвалити бюджет в інтересах людей», – переконаний політик.