Ющенко запевняє, що все буде добре

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна повністю впорається з наслідками фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони.

За словами Президента, на сьогоднішній день поки що недостатньо зроблених кроків для повного подолання кризи. Як сказав глава держави, він тримає ситуацію на особистому контролі, разом з тим вимагаючи регулярного спілкування між собою профільних міністерств, Національного банку та інших відповідальних органів, аби всі антикризові заходи були проведені у єдиному ключі.

«Я не маю жодного сумніву, що ми справимось з усіма викликами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим він зазначив, що найбільша проблема, яка залишається сьогодні в Україні і пов’язана з кризою, – це те, як не допустити серйозних темпів падіння української економіки.

На думку Президента, особливу увагу треба звернути на стабілізацію ситуації в галузях сільського господарства, металургії, машинобудування.