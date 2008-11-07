Янукович визнав, що опозиціонер з нього ніякий
14:29, 07 листопада 2008Політика
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А як при владі бути - знають
Фракція Партії регіонів підтримуватиме у парламенті всі законопроекти, які спрямовані на поліпшення ситуації в економіці та покращання життя людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що «будь-які питання розвитку економіки і здорового глузду ми завжди підтримували». «Ми ніколи не заважали цьому уряду працювати», - додав він. За його словами, саме за це Партію регіонів нерідко критикували, що вона не працює як опозиційна сила.
В.ЯНУКОВИЧ додав, що їх не вчили, як працювати в опозиції, ті, хто в Партії регіонів, знають як управляти економікою і працювати у владі.
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