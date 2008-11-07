Янукович визнав, що опозиціонер з нього ніякий

Фракція Партії регіонів підтримуватиме у парламенті всі законопроекти, які спрямовані на поліпшення ситуації в економіці та покращання життя людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «будь-які питання розвитку економіки і здорового глузду ми завжди підтримували». «Ми ніколи не заважали цьому уряду працювати», - додав він. За його словами, саме за це Партію регіонів нерідко критикували, що вона не працює як опозиційна сила.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що їх не вчили, як працювати в опозиції, ті, хто в Партії регіонів, знають як управляти економікою і працювати у владі.