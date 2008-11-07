Ющенко сказав, кому він не заздрить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне через тиждень винести на засідання Ради національної безпеки та оборони питання виконання попередніх рішень РНБО щодо антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на сьогоднішньому засіданні РНБО.

«Я прошу, щоб через сім днів, Раїсо Василівно (БОГАТИРЬОВА, секретар РНБО – УНІАН), на РНБО винести питання виконання попередніх рішень щодо антикризових заходів», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він звернув особливу увагу на фінансові та економічні компоненти.

«Моє відчуття, що у банківському секторі, валютному секторі більш-менш процес пішов, але в економічному секторі, я відверто хочу сказати, там немає про що говорити з точки зору успіху. Там усе тільки починається, тому ці кроки робити треба негайно», - сказав Президент.

За його словами, якщо є бажання вирішувати це питання, то все необхідно робити професійно і з вірою. «Якщо цього не буде, я не заздрю тим, хто береться за вирішення цієї проблеми», - додав В.ЮЩЕНКО.