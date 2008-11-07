Яценюк написав антикризовий пакет-2

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає керівників промислових підприємств, підприємців і керівників банківських установ Дніпропетровської області вносити пропозиції, спрямовані на подолання економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з керівниками промпідприємств, підприємцями і банкірами у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що світова і внутрішня економічна криза негативно впливатиме на дві найпотужніші промислові області: Донецьку і Дніпропетровську. «І тому я хотів би почути від вас, яким має бути наступний антикризовий пакет», - сказав голова Верховної Ради України, звертаючись до учасників наради.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ухвалений Верховною Радою України, «не є класичним антикризовим» і відкриває «доступ до ресурсів міжнародних фінансових організацій».

«Наступний пакет законодавства повинен бути напрацьований і прийнятий парламентом у найкоротші терміни. Тому мені треба почути від вас пропозиції щодо того, що необхідно ухвалити українському парламенту і для того, щоб ми виконали два основних завдання збереження зайнятості населення і підтримання економічного життя», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За словами голови Верховної Ради України, він розробив власний законодавчий «стимулюючий пакет», проте для нього напередодні пленарного тижня важливо почути пропозиції «у конкретному розрізі по кожній галузі, яка безпосередньо впливає на економічний розвиток України».

Голова Верховної Ради України також наголосив на важливості ретельного формування місцевих бюджетів, оскільки за його словами, вони «будуть безпосередньо залежати від рівня зайнятості населення і від того рівня промислового виробництва, який ми будемо мати у 2009 році». «Третій аспект стосується формування бюджету-2009, які ми маємо проблеми і які ініціативи вносимо», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова Верховної Ради України також відзначив, що «не сприймає ініціативи, спрямовані на підвищення податкового тиску». За його словами, за умов економічної кризи зростання рівня податків призводить до погіршення світової і внутрішньої економічної кризи.