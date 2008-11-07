Ющенко звільнив 17 своїх радників

Укази - на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив 17 своїх радників. Про звільнення Людмили ХАРІВ, Миколи СИДОРЕНКА, Михайла СЕНДАКА, Валентини РУДЕНКО, Лідії ПОРЕЧКІНОЇ, Миколи ПОЛІЩУКА, Мирослава ПІТЦИКА, Петра ОЛІЙНИКА, Данили ЛУБКІВСЬКОГО, Ярослава ЛЕСЮКА, Віталія КЛИЧКА, Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, Павла ІГНАТЕНКА, Володимира ГРИШКА, Ігоря ВАРДИНЦЯ, Володимира БОНДАРЯ та Юрія БОЙКА йдеться у відповідних указах від 7 листопада , розміщених на офіційному сайті глави держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter