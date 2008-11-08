Команда Обами налаштована на результативну співпрацю з Україною

Зовнішньополітична команда новообраного Президента США Барака ОБАМИ буде добре обізнана з українськими реаліями і налаштована на результативну співпрацю.

Таку думку висловив Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Олег ШАМШУР у статті для тижневика “Дзеркало тижня”.

“Український підрозділ” зовнішньополітичної команди Барака ОБАМИ, вочевидь, складатиметься з фахівців, добре обізнаних із українськими та регіональними реаліями й налаштованих на результативну працю. Принаймні такий висновок дозволяють зробити наші контакти під час виборчої кампанії”, - пише посол.

О.ШАМШУР переконаний, що пріоритетними завданнями у відносинах України та США є подальша розбудова системи двосторонніх домовленостей та покращення комунікації між урядовими підрозділами України та США, відповідальними за виконання цих угод.

“Необхідно зберегти й посилити позитивну динаміку імплементації низки взаємовигідних домовленостей та проектів, встановити надійні “лінії комунікації” між керівництвом наших країн, урядовими агенціями, відповідальними за конкретні ділянки двосторонніх відносин”, — зазначив посол.

На думку О.ШАМШУРА, ефективність українсько-американської співпраці може вчинити значний вплив на загальний рівень регіональної та європейської безпеки.

“Значення україно-американського стратегічного партнерства виходить за рамки суто двосторонніх відносин — його подальше зміцнення позитивно впливатиме на подолання викликів регіональній та європейській безпеці”, — наголосив він.