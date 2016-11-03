ГПУ: Одного з представників режиму Януковича захищає екс-міністр юстиції Австрії
09:45, 03 листопада 2016Політика
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Екс-міністр юстиції Австрії захищає одного з колишніх посадовців режиму президента-втікача Віктора Януковича.
Поплічники Януковича забезпечили собі захист / Фото УНІАН
Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
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"Щоб ми так добре орієнтувалися і розуміли, хто нам протистоїть, то захисник одного з так званих колишніх "віпів" є колишній міністр юстиції Австрії", – зазначив він.
Проте, кого саме захищає екс-міністр Австрії, Єнін не назвав.
"Я не хотів би озвучувати цю інформацію", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура збирається до кінця цього року передати до суду кримінальну справу про державну зраду Януковича.
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