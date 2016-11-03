ГПУ: Одного з представників режиму Януковича захищає екс-міністр юстиції Австрії

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

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"Щоб ми так добре орієнтувалися і розуміли, хто нам протистоїть, то захисник одного з так званих колишніх "віпів" є колишній міністр юстиції Австрії", – зазначив він.

Проте, кого саме захищає екс-міністр Австрії, Єнін не назвав.

"Я не хотів би озвучувати цю інформацію", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура збирається до кінця цього року передати до суду кримінальну справу про державну зраду Януковича.