Луценко розповів, коли передасть до суду справу про держзраду Януковича

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Я маю намір передати цього року до суду справу по державній зраді – стаття 111 (Кримінального кодексу України), коли Янукович узурпував владу, довів до недієздатності Збройні сили, СБУ, наніс шкоду інформаційній, економічній безпеці. Ймовірно, то буде справа про зловживання своєю владою під час утисків опозиції – від її арештів до політичних переслідувань, побиття", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після кількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.

Згідно з даними Генпрокуратури, діяльність Януковича на посту президента України була підпорядкована інтересам Російської Федерації у питаннях, які стосуються національної безпеки, про що свідчать підписані ним укази, призначення на ключові посади осіб із російським громадянством, тощо.

Відповідно, діяльність Януковича кваліфікується за ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального процесуального кодексу України.

Діяння Януковича розглядаються за такими напрямками: умисні діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.