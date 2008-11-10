БЮТ знову узявся пресувати Семенюк

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагає цього тижня розглянути у Верховній Раді питання щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, відповідний проект постанови був зареєстрований досить давно, і тому це кадрове питання потребує вирішення.

В той же час, І.КИРИЛЕНКО наголосив, що мова поки що йде про звільнення голови Фонду держмайна.

Він зауважив, що питання про призначення нового керівника цього відомства потребує додаткових консультацій.