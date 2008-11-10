ВР не отримувала від ГПУ жодних документів на зняття імунітету - спікер

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Верховна Рада не отримувала від Генеральної прокуратури жодних подань щодо зняття депутатської недоторканності з низки парламентаріїв, які нібито причетні до контрабандної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

«На адресу голови ВР не надійшло жодного подання від Генеральної прокуратури України», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він додав, що у разі отримання таких документів парламент розгляне їх відповідно до процедури.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про наявність інформації щодо протиправної діяльності двох народних депутатів, з яких один - колишній, які згадуються у матеріалах справ про контрабанду.

Він дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угрупувань, які займаються контрабандою, входять до складу парламентського Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.