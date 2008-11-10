Тимошенко й Богатирьова витратили у Америці мільйон доларів

Блок Юлії Тимошенко і секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА витратили в 2007 році майже 1 млн. доларів на поліпшення свого іміджу в Сполучених Штатах Америки.

Такі дані містяться в звіті Міністерства юстиції США про діяльність лобістських компаній, що представляють інтереси іноземців у країні, за 2007 рік, пише сьогодні газета «Дело».

Згідно із звітом, з пострадянських країн більше за всіх американським піарникам заплатила Росія.

Україна зайняла друге місце завдяки БЮТ і секретарю РНБО Р.БОГАТИРЬОВІЙ.

Зокрема, найбільшу суму - 546,6 тис. доларів - БЮТ заплатив американській компанії TD INTERNATIONAL за виконання ролі представника блоку в США. Ця PR-компанія спеціалізується на кризовому консалтингу.

125 тис. доларів БЮТ сплатив компанії Dezenhall Resources за проведення кампанії зі зв`язків із громадськістю.

Компанія Glover Park Group за 32 тис. доларів допомагала "б’ютівцям" налагоджувати контакти з представниками американської держави і бізнесу.

Р.БОГАТИРЬОВА найняла американських політтехнологів ще до приходу в РНБО. Будучи лідером фракції Партії регіонів у парламенті вона перерахувала компанії Pennsylvania Avenue Strategies Group 100 тис. доларів за організацію візиту в США, який відбувся наприкінці 2007 року.

Раніше серед клієнтів американських лобістів значився лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Він заплатив американським піарникам 10 тис. доларів за організацію сніданку з американською пресою в жовтні 2003 року, зазначає газета.