Тимошенко зраділа, що у Ющенка почали її розуміти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає позитивними заяви політиків про необхідність створення єдиної могутньої коаліції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

«Я дуже рада тому, що деякі політики вже почали розуміти необхідність таких рішень. І сьогодні я вже чую заяви тих чи інших політиків, що необхідно об`єднати всі політичні сили в парламенті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що для здійснення всіх доленосних рішень по захисту економіки України від впливу світової кризи необхідна політична стабільність і консолідація всіх політичних сил. Вона нагадала, що кілька тижнів тому вона закликала парламентську опозицію і всі політичні сили об`єднатися для ефективної протидії проявам світової кризи.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що сьогодні прийнятним є будь-який формат парламентської коаліції.

«На сьогодні все ще відсутні ознаки політичного оздоровлення, тому вибори відбудуться щойно заспокоїться економічна ситуація. У той же час, як свідчить позитивне голосування ВР антикризового законопроекту Президента України, шанси на об`єднання парламентських сил перед лицем економічної кризи зберігаються. Сьогодні прийнятним є будь-який формат парламентської більшості – або розширена демократична коаліція, або коаліція в 300 і більше голосів. Економічні виклики вимагають якісних і невідкладних антикризових рішень парламенту», - підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На його думку, «сили, які підтримали президентський антикризовий законопроект, – БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина, – можуть і повинні розглядатися як партнери по коаліції”.